В Вольске пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику ДПС. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СУ СКУ.

По данным следствия, 18 января экипаж ДПС на участке трассы Сызрань–Саратов–Волгоград в Вольском районе обнаружил съехавший с дороги и застрявший в сугробе внедорожник «Хендэ» под управлением 47-летнего жителя Вольска. При общении с водителем полицейским стало понятно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Они предложили ему проследовать в служебный автомобиль для составления административного протокола. В салоне водитель предложил сотруднику ДПС взятку в размере 20 тыс. руб. за не привлечение его к административной ответственности. Инспектор от незаконного вознаграждения отказался.

Ведется следствие.

Марина Ковалева