На челябинского предпринимателя завели дело о покушении на дачу взятки полицейскому

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении челябинского предпринимателя, подозреваемого в покушении на даче взятки (ч. 3 ст. 30, с. 3 ст. 291 УК РФ) сотруднику полиции. Как сообщают в региональном управлении СК, по версии следствия, бизнесмен пытался заплатить 400 тыс. руб. полицейскому, чтобы его не привлекли к ответственности за сбыт парфюмерного контрафакта. Сотрудник МВД отказался от взятки и сообщил о незаконном предложении предпринимателя руководству.

Бизнесмен заключен под стражу, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование дела продолжается.