«Автовокзал» будет исключен из перечня госпредприятий, не подлежащих приватизации

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в Законодательное собрание Пермского края проект, исключающий ПКГУП «Автовокзал» из перечня региональных госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Как утверждается в пояснительной записке, это связано с изменениями в федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции», запрещающими унитарным предприятиям работу на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции.

Краевые власти планируют включить ПКГУП «Автовокзал» в план приватизации на 2019–2021 годы, чтобы преобразовать его в акционерное общество. Вопрос об исключении «Автовокзала» из перечня будет рассмотрен на апрельском пленарном заседании заксобрания.

ПКГУП «Автовокзал» управляет сетью автовокзалов, автостанций и билетных касс в Пермском крае, включая автовокзал Перми. Выручка предприятия в 2019 году составила 185 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Прикамье”, после реорганизации «Автовокзала» в ООО или ОАО госпакет на торгах продавать не планируется. Однако рассматривается вариант, при котором сеть автовокзалов будет передана бывшему арендатору ООО «Автовокзалы Прикамья» в рамках концессионного договора. Сам же «Автовокзал» сосредоточится на пассажирских перевозках.