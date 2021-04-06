В Нижнем Новгороде вырос спрос на готовый бизнес

Спрос на готовый бизнес в Нижнем Новгороде в первом квартале 2021 года вырос на 4% по сравнению с концом 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Avito.

Интерес к готовым интернет-магазинам вырос на 19%, объем предложения увеличился на 6%. Покупка такого бизнеса оказалась самой бюджетной — средняя цена составляет 98 тыс. руб. (+23% за квартал).

Спрос на покупку строительных компаний вырос в Нижнем Новгороде на 71%, количество объявлений об их продаже увеличилось на 5%. В среднем такой бизнес можно купить за 490 тыс. руб. Торговыми предприятиями нижегородцы интересовались на 15% чаще, объем предложения вырос на 8%. Средняя стоимость такой компании составила 300 тыс. руб.

В Нижнем Новгороде покупкой точек общепита интересовали на 14% чаще, чем в прошлом квартале, бизнесом в сфере развлечений — на 5% чаще. При этом объем предложения по продаже предприятий общепита вырос на 17%, в сфере развлечений — не изменился. В среднем заведение общепита продают за 650 тыс. руб., бизнес в сфере развлечений — за 600 тыс. руб.

Интерес к покупке сельскохозяйственных предприятий в Нижнем Новгороде вырос на 34%, к производственным компаниям — на 5%. Объем предложения сельхозпредприятий снизился на 52%, а производственных компаний — вырос на 6%. В среднем сельхозпредприятие можно купить за 750 тыс. руб., производственную компанию — за 600 тыс. руб.

В России в целом спрос на готовый бизнес вырос на 10% в первом квартале. Количество объявлений о продаже компаний увеличилось на 4%. Средняя стоимость предприятия составила 500 тыс. руб.

Анастасия Еремина