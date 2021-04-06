В Уфе кровельщик погиб при падении с 13-метровой высоты

Гострудинспекция по Башкирии завершила расследование гибели 29-летнего кровельщика ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», сообщает пресс-служба ведомства.

17 февраля при очистке от снега кровли дома на улице Мира, 36 кровельщики поднялись на крышу четырехэтажного здания через слуховое окно. Спускаясь обратно, сотрудник упал во двор дома с высоты 13 м. Выяснилось, что перед входом в окно он отцепил карабин страховочного стропа. При падении он получил смертельные травмы. В крови погибшего было обнаружено 2,72 промилле этилового спирта.

Проверка установила, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работ. Так, в технологической карте не были указаны места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте, не было контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты. Также с сотрудниками не провели целевой инструктаж по охране труда при выполнении особо опасных работ. Кроме того, кровельщик нарушил дисциплину — он находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

За допущенные нарушения требований охраны труда работодатель привлечен к административной ответственности — штрафам на общую сумму 650 тыс. руб. Материалы расследования переданы в следственный комитет.

ООО "ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы", по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в марте 2013 года. Оно принадлежит МУП «Дирекция по строительству и содержанию в поселке Чесноковка». Компания находится в стадии банкротства. В 2019 году выручка ООО составила 478,5 млн руб., убыток —1 млн руб.

Майя Иванова