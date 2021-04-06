Свердловские онкологи удалили опухоль весом 5 килограммов

Специалисты Свердловского областного онкологического диспансера успешно прооперировали мужчину с липосаркомой, вес которой составлял 5 кг. Опухоль была размером в половину ноги, увеличила ее массу и ширину до такой степени, что пациент не мог подобрать одежду и лишился возможности нормально передвигаться, сообщили в департаменте информполитики региона. Пациент рассказал, что еще пять лет назад обратил внимание на появившуюся безболезненную «шишку». Поскольку она никак не беспокоила, к врачам он не обращался.

«Это как раз тот редкий случай, когда изначально доброкачественная липома, образовавшаяся в подкожно-жировой клетчатке, переросла в злокачественную, угрожающую жизни липосаркому. Новообразование интенсивно увеличивалось в размерах, результаты гистологического исследования подтвердили его возможность к метастазированию»,— пояснила заведующая первым онкологическим отделением Свердловского онкодиспансера Маргарита Магдалянова.

Врачи отметили, что опухоль не затронула сосудистый пучок и практически не вросла в мышечную ткань. Операция по ее удалению длилась полтора часа. Нога вернулась к привычным размерам сразу же после операции, двигательная функция осталась полностью сохранилась.