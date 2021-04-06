Аграрии Красноярского края в 2021 году получат 6,3 млрд рублей господдержки

Объем господдержки предприятий агропромышленного комплекса Красноярского края из бюджетов разных уровней в 2021 году составит около 6,3 млрд руб., сообщила пресс-служба краевого правительства во вторник.

Это примерно соответствует прошлогоднему показателю — тогда аграрии получили помощь на 6,2 млрд руб., в 2019 году — на 5,7 млрд руб.

Из общего объема господдержки этого года, по данным на конец прошлой недели, сельскохозяйственные предприятия региона получили 1,8 млрд руб.: 1,5 млрд руб. из краевого и 241 млн руб. — из федерального бюджетов.

Так, с начала года красноярским аграриям перечислено 357 млн руб. погектарной поддержки. Деньги пойдут на подготовку к посевной: закупку минеральных удобрений, семян, горюче-смазочных материалов. В целом на возмещение аграриям затрат на полевые работы в этом году предусмотрено более 440 млн руб. «Госпомощь получили 422 субъекта агропромышленного комплекса, из них 382 — малые хозяйства. На погектарную поддержку претендуют еще 102 сельхозпроизводителя края», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова. Он добавил, что, при соблюдении условий предоставления бюджетных средств, аграрии могут обратиться за субсидией до сентября включительно.

Дарья Решетникова