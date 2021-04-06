Глава алтайского минздрава отказался от медали за борьбу с коронавирусом

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отказался от памятной медали профсоюза работников здравоохранения РФ «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».

«В соответствии с установленными нормами законодательства все лица, замещающие государственные должности, и государственные гражданские служащие края могут принимать награды, звания либо поощрения от общественных организаций только с согласия губернатора»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что профсоюзы с соответствующим предложением не обращались. В краевой профсоюз направили официальный отказ от получения награды с просьбой отменить ранее принятое решение.

Как ранее писал “Ъ-Сибирь”, осенью прошлого года правительство края сообщило о резком росте заражений COVID-19. Заболеваемость внебольничной пневмонией по сравнению с обычным средним многолетним уровнем возросла в семь раз. В конце того же года прирост смертности (к аналогичному периоду предыдущего года) составил 12%.

Юлия Сасевич