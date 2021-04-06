В Белгородской области бывший сотрудник ДПС получил полтора года колонии за взятку

Старооскольский горсуд признал бывшего сотрудника ДПС городского УМВД виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а его знакомого — в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении СКР, в производстве которого находилось уголовное дело. Бывший инспектор получил полтора года колонии со штрафом в 300 тыс. руб., посредник — год колонии и штраф 210 тыс. руб.

Суд установил, что 14 мая 2018 года на улице Матросова в Старом Осколе сотрудник ДПС остановил автомобиль, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор вместо составления протокола об административном правонарушении позвонил своему знакомому, который уговорил водителя решить проблему без протокола. Через два дня водитель через посредника передал инспектору 30 тыс. руб. Посредник и инспектор были задержаны сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД по Белгородской области.

Олег Мухин