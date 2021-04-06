Доля просрочки по кредитным картам в Татарстане достигла 7%

Доля просроченной задолженности по кредитным картам в общем объеме кредитов данного типа в Татарстане в феврале 2021 года составила 7%, что на 0,1% больше, чем за год до этого. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занял третье место среди регионов РФ с самыми низкими значениями доли просроченной задолженности. Лидером здесь является Москва с 6,2%. Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ (6,9%). В топ-6 регионов также входят Подмосковье, Санкт-Петербург и Саратовская область (по 7,4%).

В России в среднем доля просрочки по кредитным картам в феврале составила 8,1%, что на 0,2% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"