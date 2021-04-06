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На водоснабжение села Зилаир направят около 105 млн рублей

Администрация Зилаирского района Башкирии на конкурсе отберет подрядчика строительства водоснабжения села Зилаир, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 104,74 млн руб., средства будут выделены из бюджета Башкирии. Заявки принимаются до 27 апреля.

Цена контракта будет оцениваться комиссией в 60%, квалификация участника закупки — в 40%.

Работы нужно завершить до 26 ноября. Подрядчик должен, в том числе, заменить скважинные насосы на водозаборе «Первый Ключ», проложить водовод от насосных станций первого подъема до площадки резервуара чистой воды (РЧВ), построить сам резервуар емкостью 500 куб. м с фильтрами-поглотителями, построить здание с бактерицидными установками, проложить водовод от площадки РЧВ до существующих распределительных устройств, установить насосную станцию подкачки, проложить водопроводные разводящие сети, благоустроить территорию.

Майя Иванова


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