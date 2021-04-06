В Тюменскую область поступила новая партия «Спутника V»

В Тюменскую области доставили еще 9 525 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Всего регион получил уже 80 267 доз, сообщил оперативный штаб. Вакцину поставили 61 238 человек, из них полный курс в два этапа прошли более 49,2 тыс. жителей. В листе ожидания находятся 36 511 человек, записаны на вакцинацию 8 615 человек.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 33 868 человек. Из них более 31,9 тыс. уже выздоровели, 417 пациентов скончались. Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.