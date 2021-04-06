Жительницу Ростова подозревают в попытке мошенничества при получении маткапитала

В отношении жительницы Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при получении материнского капитала (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В результате проверки было установлено, что подозреваемая предоставила в управление пенсионного фонда фиктивное свидетельство о рождении ребенка, после чего получила сертификат на материнский капитал в размере 466 тыс. рублей. Однако запись акта о рождении в отделе ЗАГС отсутствует, а бланк свидетельства о рождении серии, которую предоставила женщина, не выдавался.

Наталья Шинкарева