В Ярославскую область из-за границы переселились более 700 россиян

За 2020 год в Ярославскую область из-за рубежа переехали 713 россиян, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что прибывают в регион в основном переселенцы из Украины, Армении и Таджикистана.

В пресс-службе уточнили, что соотечественники, проживающие за рубежом, переезжают на постоянное место жительства в Ярославскую область, в рамках реализации программы оказания содействия добровольному переселению в РФ.

«Статус ее участника или члена семьи участника программы дает право работать на территории области без оформления дополнительных разрешительных документов, а также возможность получения гражданства Российской Федерации в ускоренном режиме»,— пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, 634 человека из вновь прибывших в Ярославскую область уже получили российское гражданство. Директор департамента государственной службы занятости Ярославской области Лаура Зудина уточнила, что в 2020 году были трудоустроены около 400 переселенцев.

Программа оказания содействия добровольному переселению в РФ реализуется в Ярославской области с 2014 года. За это время на территорию региона из-за рубежа переехали более 7 тыс. граждан этой категории.

Дарья Сабаева