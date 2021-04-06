В Волгограде задержаны подозреваемые в попытке сбыта 175 тыс. поддельных рублей

В Волгограде следственное управление МВД возбудило уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Алексеевского района области и ее 65-летней матери по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

Как сообщили в региональном УМВД, 46-летняя дочь совместно с 65-летней матерью в Камышинском районе области сбыли на местном рынке пять фальшивых купюр номиналом 5 тыс. руб. Затем подозреваемые приехали в Волгоград, где якобы сбыли еще семь поддельных купюр. В течение двух дней все действия злоумышленниц фиксировались оперативными сотрудниками полиции. После очередного сбыта фальшивых денег, женщин задержали возле рынка в Дзержинском районе города. "В автомобиле, на котором они передвигались, были обнаружены 35 поддельных пятитысячных банкнот на сумму 175 тыс. руб., а также деньги, полученные в качестве сдачи от покупок",— уточнили в ведомстве.

За данные деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Мария Шахрай