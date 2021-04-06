«Хотелось бы увидеть НЭП плюс оттепель как в экономике, так и в политике»

Финансово емкие и социально чувствительные — так Алексей Кудрин объяснил непубличность обсуждения новых мер по борьбе с бедностью. Между тем глава Счетной палаты выразил мнение, что улучшить социальное положение россиян можно раньше 2030 года, как это предусмотрено планом. Накануне стала известна окончательная дата оглашения послания президента Федеральному собранию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в преддверии выборов власть попытается поднять настроение своим гражданам.

Послание будет оглашено 21 апреля. Интрига с днем рождения Ленина исчерпана. Надо признать, что в связи с этим в российском информационном поле возник буквально нездоровый ажиотаж. Наблюдатели бросились искать скрытый смысл, проводить параллели с апрельскими тезисами и революцией. Учли все это те, кто принимает решения, или нет, возможно, мы так никогда и не узнаем. Тем не менее, все эти инсинуации таковыми и остались. Этому, кстати говоря, можно найти вполне логичное объяснение: российская политическая жизнь не богата на события, вот и возникают подобные конспирологические истории, дабы оживить информационное поле.

Что же касается содержания, в последнее время активно муссируется тема бедности. Солирует Алексей Кудрин. Глава Счетной палаты дал понять, что есть возможность решить данную проблему не к 2030 году, как это предусмотрено планом, а раньше. Для этого ведомство Алексея Леонидовича предлагает некий пакет мер, он сейчас на рассмотрении в правительстве. О чем конкретно идет речь, он не скажет, потому эти меры являются «социально чувствительными». Запомним это словосочетание.

Тем не менее, можно кое-что предположить, опираясь на данные Кудриным подсказки. Ранее он рассказал, что бедные у нас, оказывается, не только семьи с детьми, но есть и бездетные, которые тоже живут не лучшим образом, и они тоже нуждаются в государственной поддержке. При этом пособия следует назначать, исходя не из количества детей, а степени дохода, который та или иная семья получает. Понятно, что секрет раскроет президент в послании. Однако путем нехитрого анализа можно сделать острожный вывод, что, возможно, речь идет о некой социальной реформе. Последняя давно назрела, как, собственно, и другие преобразования. Традиционно не будем гадать.

Здесь важно другое — то, что солирует Кудрин — и если эти предложения будут в той или иной степени приняты, значит, Алексей Леонидович по-прежнему имеет влияние на экономику и общественную жизнь, неважно, в каком качестве. Это по-своему хороший знак. Значит, еще не все потеряно.

Собственно, выхода особо нет, нужны некие осознанные меры. Когда в стране 20 млн бедных, сложно говорить о рывке в светлое будущее.

К вопросу о Ленине — ситуация такова, что сейчас не до экспериментов в духе Ильича с национализациями, административным регулированием цен. Хотелось бы увидеть НЭП плюс оттепель как в экономике, так и в политике. И Кудрин как раз та фигура, которой можно все это доверить. Кроме того, Кудрину сватают также борьбу с коррупцией. Иными словам, реформаторский уклон все-таки существует. Хотя, может быть, исключительно в теории.

Можно вспомнить, что прямо накануне оглашения прошлого послания Алексей Кудрин получил прямую аудиенцию у президента. В какой-то момент даже жила интрига, что именно он может стать новым премьером. Но не случилось. И сейчас нет оснований полагать, что все будет именно так, как может показаться на первый взгляд. И второй аспект, который значительно уменьшает долю оптимизма: как понимать этот самый термин «социально чувствительные меры?» Это странно звучит, потому что Кудрин собирается помогать бедным, а от этого впору социально радоваться. А сейчас, кажется, оснований для радости нет никаких. Может быть, тогда нет смысла торопиться и побороть бедность, как и было начертано, к 2030 году? И все-таки нужно завершать на оптимистичной ноте: электорат желательно приятно удивить, ведь как-никак выборы на дворе. Так что будем надеяться.