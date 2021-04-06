В Красноярском крае главу фирмы по обслуживанию нефтепроводов заподозрили в неуплате налогов

Руководитель компании, занимающейся сервисным обслуживанием нефтепроводов и нефтепромыслового оборудования в Ненецком автономном округе, стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, в 2017 году глава компании включил в декларации по НДС и налогу на прибыль заведомо ложные сведения. При расчетах предприниматель необоснованно применил налоговые льготы и отразил недостоверные сведения о суммах полученной прибыли. Общая сумма ущерба, причиненного госказне, по версии следствия, составила свыше 49 млн руб.

Илья Николаев