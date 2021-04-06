РБК: у пользователей «народного каршеринга» не будет бесплатной парковки

Программа по сдаче автомобиля в аренду «Народный каршеринг», которую московские власти анонсировали еще в 2018 году, в ближайшее время будет запущена, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке автомобильных арендных сервисов. Один из собеседников издания заявил, что у сервиса не будет опции бесплатной парковки, которая есть в обычных каршерингах. Также пользователю придется самостоятельно мыть и заправлять автомобиль.

«Сервис будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок. То есть это будет более долгосрочная аренда, чем в обычном каршеринге, и, как следствие, стоимость использования такого сервиса будет ниже»,— пояснил источник РБК.

Отметим, что минимальная стоимость парковки в центре Москвы составляет 80 руб. в час в дневное время и 60 руб. в час ночью. При этом на 492 столичных улицах действует тариф 380 руб. в час днем и 200 руб. в час в ночное время.

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил идею создания сервиса «народного каршеринга» в 2018 году, однако тогда проект реализован не был. Позже, в 2020 году, запуск сервиса анонсировал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. При этом многие детали не уточнялись, например механизм переоформления штрафов, а также возможность бесплатной парковки в центре.

Подробнее об идее мэрии — в материале “Ъ” «Руль с правом передачи».