Китайский бизнесмен, пытавший подкупить сотрудника УФСБ, не смог смягчить наказание

Китайский бизнесмен Ли Цинчэнь, осужденный за покушение на дачу взятки сотруднику УФСБ по Пермскому краю, обжалует отказ в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания.

Ранее его ходатайство об этом отклонил Соликамский суд, посчитав, что из-за нарушения режима и содержания в ШИЗО, освобождение господина Цинчэня из колонии преждевременно. Отбывание им наказания в виде принудительных работ, исправительных работ, обязательных работ на территории РФ невозможно, поскольку он является гражданином иностранного государства, тем самым, не имеет права свободного передвижения по территории РФ, что предполагает исполнение данных видов наказаний невозможным, а также подлежит выдворению за пределы РФ. Апелляционную жалобу на это постановление рассмотрит Пермский краевой суд.

Ли Цинчэнь, занимавшийся розничной торговлей в Перми, был задержан в январе 2017 года при попытке дать взятку в размере 600 тыс. руб. сотруднику УФСБ по Пермскому краю. За деньги он пытался уладить проблемы с миграционным учетом. В ходе следствия и суда китайский бизнесмен полностью признал свою вину. В марте 2017 года Ленинский суд Перми приговорил его к шести годам лишения свободы, со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки, то есть 24 млн руб. Позже апелляционная инстанция оставила этот приговор в силе.

В ноябре 2019 года Министерством юстиции РФ вынесено решение о нежелательности его пребывания на территории Российской Федерации. После освобождения из мест лишения свободы данный гражданин будет депортирован за пределы России.