Бывшего преподавателя РГУПС будут судить за взяточничество

В Ростове-на-Дону будут судить экс-преподавателя университета Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС). Правоохранители подозревают его в получении взяток через посредника (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). В деле значатся 122 эпизода преступления. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемый с мая по сентябрь 2019 года систематически получал взятки от студентов через старост групп. Взятки не превышали 10 тыс. руб. «Деньги передавались за успешную сдачу тестирования в целях допуска к промежуточной аттестации», - говорится в сообщении. Общая сумма взяток составила более 300 тыс. руб.

Наталья Шинкарева