Новым заместителем главы администрации Уфы назначен Алексей Дербеко

Алексей Дербеко назначен заместителем главы администрации Уфы, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии сити-менеджер Сергей Греков. Ранее господин Дербеко работал заместителем главы Советского района Уфы, а также в администрации главы республики, пояснил Сергей Греков. «Алексей Геннадьевич — человек с опытом, он будет курировать у нас информационную работу, коммуникации с жителями и работу системы „Инцендент-менеджмент“», — отметил господин Греков.

Алексей Дербеко родился в 1985 году в Уфе. Он окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». С 2010 по 2011 годы работал руководителем информационного отдела БФ «Данко». В 2011-2012 годы — главным специалистом отдела агитационно-пропагандистской работы регионального отделения партии «Единая Россия», в 2012-2015 годы — заведующим сектором организационной работы Комитета по молодежной политике администрации Уфы. В 2015 году господин Дербеко занял должность начальника отдела по связям с общественностью администрации Советского района Уфы, а в 2016-2018 годы работал заместителем главы районной администрации. В 2018 году новый вице-мэр был назначен

заместителем генерального директора АО «Информационное агентство «Башинформ», а год спустя — заместителем начальника управления главы республики по социальным коммуникациям.

Майя Иванова