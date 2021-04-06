Ярославский аэропорт увеличил пассажиропоток на 73%

С начала 2021 года ярославский аэропорт Туношна обслужил более 18 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пассажиров выросло на 73%.

В пресс-службе уточнили, что из Туношны было совершено 237 вылетов. Основная часть пассажиров была перевезена самолетами Sukhoi Superjet 100. Самыми востребованными направлениями стали Краснодар и Сочи.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что ярославский аэропорт Туношна с 28 марта перешел на весенне-летнее расписание полетов. Новое расписание будет действовать до 30 октября. Из Ярославля в весенне-летний сезон можно будет отправиться в Сочи, Краснодар, Симферополь, Анапу и Минеральные Воды. Также, будут сохранены авиамаршруты в Москву, Казань и Санкт-Петербург.

Дарья Сабаева