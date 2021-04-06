Астраханский суд рассмотрит дело об уклонении от уплаты 4,3 млн рублей налогов

Следственный отдел по Советскому району Астрахани СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления.

По версии следствия, предприниматель, осуществляя деятельность в сфере розничной торговли лакокрасочными материалами и стеклом, представил в налоговый орган декларации за 2016-2018 годы, в которых указал заведомо ложные сведения. В связи с этим он якобы уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 4,3 млн руб.

В ходе предварительного следствия обвиняемый погасил часть задолженности в размере 3,5 млн руб., отметили в ведомстве. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай