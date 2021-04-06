На ОЭЗ «Алабуга» реализуют проекты с объемом инвестиций в 9 млрд рублей

На территории особой экономической зоны «Алабуга» планируют реализовать пять проектов с общим объемом вложений свыше 9 млрд руб. Они были рассмотрены и приняты накануне на наблюдательном совете ОЭЗ, передает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана.

В частности, компания «Аконит-А» планирует разместить завод по производству металлических изделий с созданием 103 рабочих мест и с объемом инвестиций в 767 млн руб., ООО «РариТЭК СПГ» откроет производство сжиженного природного с созданием 38 рабочих мест и объемом инвестиций в 800 млн руб., ООО «Сибтрак» — производство специализированных грузовиков с созданием 122 рабочих мест и с объемом инвестиций в 1,8 млрд руб., а ООО «Хухтамаки Файбер Алабуга» — производство экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки для яиц из бумажного волокна с созданием 35 мест и объемом инвестиций в 1,4 млрд руб.

Кроме того, резидент зоны — ГК «Данафлекс» планирует создать на территории ОЭЗ новый завод по упаковке на территории особой экономической зоны. Объем инвестиций превысит 4,5 млрд руб.

В пресс-службе добавили, что запуск всех производств запланирован на первый-второй квартал следующего года.

"Ъ-Казань"