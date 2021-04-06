Росстат: в Свердловской области одна из самых высоких смертностей от COVID-19 в стране

В феврале текущего года в Свердловской области от COVID-19 скончались 720 человек, из них вирус был идентифицирован у 616 свердловчан, следует из данных Росстата. Отметим, что в целом по стране смертность от коронавируса выше только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Также в Свердловской области было зафиксировано 132 случая, когда COVID-19 не был основной причиной смерти. При этом только у 16 человек коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

В целом в Уральском федеральном округе (УрФО) в феврале от коронавируса скончались 1 362 человека, при этом в январе инфекция была причиной смерти более двух тыс. уральцев.

В Тюменской области в феврале коронавирус стал причиной смерти 73 человек. Еще у 108 тюменцев коронавирус не был основной причиной смерти, однако у 25 из них вирус повлиял на развитие осложнений.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в феврале зарегистрировано 20 смертей от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 не был причиной смерти, но у одного пациента он оказал влияние на развитие смертельных осложнений.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) от коронавируса скончались 76 пациентов. Еще у 48 человек вирус не стал основной причиной смерти, но у пяти из них COVID-19 повлиял на развитие осложнений.

В Курганской области от коронавируса скончались 190 человека, у 18 пациентов он стал неосновной причиной смерти. В Челябинской области в феврале скончались 283 пациента с коронавирусом, у 238 человек коронавирус не был основной причиной смерти.

Илья Смирнов