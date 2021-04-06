В лесах Шарканского района Удмуртии выявили загрязнение с ущербом в 1,3 млн рублей

Удмуртская природоохранная прокуратура выявила факт загрязнения земель лесного фонда в Шарканском районе республики. Площадь участка составила 486 кв. м, ущерб превысил 1,3 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что причиной загрязнения стала деятельность объекта сбора, обработки, утилизации нефтесодержащих и буровых отходов на площадке в 10 м. от указанных земель. Так, в почве было выявлено превышение хлоридов в 2,65 тыс. раз, натрия в 8,3 раза и других. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ).