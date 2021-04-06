Санитарная авиация Удмуртии совершила 53 вылета за январь-март

За январь-март санитарная авиакция Удмуртии совершила 53 вылета. В 51 случае пациентов эвакуировали в республиканские медучреждения, еще в двух случаях вертолет доставил узких специалистов, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Отметим, что чаще всего санавиация летала на север Удмуртии — 31 раз в Глазов. По четыре вылета было совершено в Увинский, Игринский и Кезский районы, три — в Можгу. В 47% случаев вылеты совершались к пациентам с сердечно-сосудистой патологией, в 13% — с заболеваниями центральной нервной системы, в 12% — с термическими травмами и хирургической патологией.