В Югре за сутки COVID-19 заразились 59 человек

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) коронавирусной инфекцией заразились 59 человек, один пациент скончался, сообщил региональный оперштаб. На момент выявления инфекции у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, семь югорчан переносили заболевание бессимптомно.

Инфекция подтвердилась у жителей 13 муниципалитетов. Больше всего заразившихся выявлено в Ханты-Мансийске, где COVID-19 заразился 21 человек. В Нижневартовске заболели 10 югорчан, в Сургуте — восемь.

За весь период пандемии в Югре коронавирусом заразились 54 594 человека, из них 53 098 уже выздоровели, 785 пациентов скончались. По данным на 6 апреля, состояние 46 пациентов оценивается как тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).