В Барнауле жителей дома эвакуировали из-за угрозы обрушения

Из дома в Барнауле эвакуировали жителей из-за угрозы обрушения фасадной балки над подъездом. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте.

Экстренные службы получили сигнал о возможном обрушении в доме №51 на ул. 1-я Западная 5 апреля в 21:00 по местному времени. Дом был отключен от газоснабжения и электроснабжения. Здание покинули 55 жильцов, восемь человек временно находятся в пункте временного размещения.

Как уточнили “Ъ-Сибирь” в региональном ГУ МЧС, пожарные эвакуировали при помощи подъемника 12 человек. Спасатели укрепили конструкции, которые могли упасть, а балку демонтировали.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту угрозы обрушения, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. В ведомстве уточняют, что дом признан аварийным с 2019 года. Следователи оценят действия чиновников, «в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда».

Кроме сотрудников ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управления ГОЧС Барнаула, на месте инцидента находились руководители администрации города, городского комитета по ЖКХ и администрации Октябрьского района, а также полицейские и медики.

Екатерина Лукашевич