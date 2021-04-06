«Сибагро» подала иск к тюменским властям на 111,7 млн рублей из-за отсутствия обещанной господдержки

ООО «Свинокомплекс "Тюменский"» (входит в Группу «Сибагро») подал иск к департаменту агропромышленного комплекса Тюменской области о взыскании 111,7 млн руб. В эту сумму свинокомплекс оценил убытки от невыплаченной властями субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредитному договору от 2015 года. Как следует из картотеки Арбитражного суда Тюменской области, предприятие считает, что власти незаконно отказали ему в предоставлении госсподдержки в период с декабря 2017 года по ноябрь 2019 года. Предварительное заседание по иску состоится 12 апреля.

Субсидии предоставлялись свинокомплексу в 2016-2017 годах по договору об открытии кредитной линии на строительство свиноводческого комплекса и цеха переработки свиней, сообщили «Интерфаксу» в региональном департаменте АПК. Свинокомплекс был открыт в Нижнетавдинском районе Тюменской области в октябре 2017 года. В департаменте АПК заявили, что компания с 2018 года утратила право на получение данной субсидии, так как внесла изменения в паспорт проекта, что является недопустимым.

«Сибагро» — агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральном округах.

Татьяна Дрогаева