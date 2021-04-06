HeadHunter: менее половины свердловчан довольны своей профессией

Лишь 45% жителей Свердловской области удовлетворены своей профессией или текущим местом работы, следует из исследования сервиса hh.ru. Еще 36% респондентов выбранной когда-то профессией недовольны, остальные затруднились ответить. В целом по стране 47% россиян довольны выбранной профессией, 37% — недовольны.

Довольные своей профессией люди чаще всего работают в сферах спорта и красоты, высшего менеджмента и HR. Не удовлетворены своей профессией представители административного персонала, а также люди, работающие в сфере автобизнеса и продаж.

«Если же говорить не о профессиональной принадлежности респондентов, а о текущем либо последнем месте трудоустройства, то удовлетворены им немногие – только 38% свердловчан сообщают, что в целом работа их устраивает. Еще 54% опрошенных дают не лучшую оценку своей занятости. Интересно, что наиболее довольны своей работой ИТ-специалисты, наименее – строители», — отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Кроме того, 51% свердловчан считает, что их работа приносит пользу миру. По России в целом доля таких респондентов составила 56%. Чаще всего это медики, рабочие, а также ученые и педагоги. Обратной точки зрения о своей занятости придерживаются 31% (по России – 30%), обычно это бухгалтеры, юристы и маркетологи.

Илья Смирнов