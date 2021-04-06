За 2020 год в Екатеринбурге снесли 451 киоск

В Екатеринбурге за 2020 год был снесен 451 объект нестационарной торговли (НТО), сообщила председатель городского комитета по товарному рынку Наталья Фирстова. По ее словам, за первый квартал было вывезено 85 незаконных НТО, 54 из них вынесены владельцами добровольно.

«За прошлый год территориальными органами был составлен 1001 протокол о незаконном размещении НТО. Сумма штрафов составила более 3,6 млн руб., взыскано 30% — более 1,1 млн руб.»,— рассказала госпожа Фирстова.

Она отметила, что к концу года будет утвержден новый порядок утилизации невостребованных НТО, которые владельцы не забрали после вывоза конструкций с мест. «Сейчас, чтобы утилизировать объект, необходимо через суд признать его бесхозным, затем взять в муниципальную собственность и только потом утилизировать»,— пояснила Наталья Фирстова.

Напомним, в Екатеринбурге реализуется новая концепция развития системы нестационарной торговли. Согласно документу, в схеме размещения НТО предусмотрено 2 328 мест для киосков. В 2021-2025 годах городские власти планируют ликвидировать более 1,6 тыс. незаконных НТО — по 330 киосков ежегодно. На эти цели их бюджета завесь период будет выделено 16,6 млн руб.

Анастасия Реутова