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На мусорке в Пугачеве найдено завернутое в одеяло тело женщины

В Пугачеве Саратовской области сотрудники мусоровывозящей компании обнаружили тело неизвестной женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, 5 рабочие, прибывшие для вывоза мусора из контейнеров, рядом с домом № 176 по улице 40 лет Октября, обнаружили сверток из одеяла, в котором находилось тело. Они сообщили о находке в полицию. Следователи и судебно-медицинский эксперт осмотрели место происшествия. На теле и конечностях погибшей замечены кровоподтеки. По предварительным данным, ее смерть наступила около трех месяцев назад.

Установлена личность женщины - ею оказалась 65-летняя местная жительница.

Марина Ковалева


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