В Пермском районе под видом строительства незаконно добывали торф

ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых в Пермском районе. По версии следствия, предприниматели под видом строительства добывали торф.

Нарушения законодательства о недрах при разработке месторождения торфа в Двуреченском сельском поселении Пермского района выявила межрайонная природоохранная прокуратура. По данным надзорного органа, ООО «Торговый дом „Плодородие“» под видом выполнения работ по планировке земельных участков в виде выемки существующего грунта для строительства жилых домов фактически занималось добычей торфа. Добытый торф бизнесмены продавали, выручив в общей сложности более 9 млн руб. Материалы прокурорской проверки были переданы в краевое ГУ МВД, которое и начало расследование.