На Урале ожидается потепление до +11 градусов и сильный ветер

С 6 по 8 апреля в Свердловской области прогнозируются потепление до +11° и ветер с порывами до 15 м/с. По данным уральского Гидрометцентра, днем 6 апреля температура воздуха составит +5°…+10°. Осадков не ожидается, утром в отдельных районах прогнозируется гололед. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с.

В среду, 7 апреля, температура воздуха ночью составит -1°…-6°, днем — +4°…+9°. Осадков не ожидается. Ночью ветер неустойчивый слабый, днем восточный 4-9 м/с.

В четверг, 8 апреля, ночью температура воздуха в регионе опустится до -2°…+3°, на крайнем севере похолодает до 7°. Днем температура воздуха составит +6°…+11°. Осадков не ожидается. Ветер восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге 6 апреля температура воздуха днем составит +6°…+8°. В среду ночью ожидается -1°…-3°, днем — +5°…+7°. В четверг температура воздуха ночью составит 0°…+2°, днем — +8°…+10°.

Илья Смирнов