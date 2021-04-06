Агрохолдинг «Ермак» увеличил долю в «Хакасской баранине» до 100%

Агрохолдинг «Ермак» получил 100% в уставном капитале мясоперерабатывающего предприятия ООО «Хакасская баранина». Ранее 100% принадлежали УК «ХБ», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Завод «Хакасская баранина» запущен в 2019 году. Мощность предприятия 1,5 тыс. т продукции в год. Также «Ермак» получил 100% в компаниях предпринимателя Виктора Ермакова: ООО «Нива», ООО «Селекционно-генетический центр "Хакасский"» и крупнейший в Республике Хакасия овцеводческий комплекс ООО «Сибирская ферма».

Как ранее сообщало “Ъ-Сибирь” руководство «Сибирской фермы», на базе компаний Виктора Ермакова создается овцеводческий комплекс, который к 2023 году планирует удвоить свои мощности. По данным компании, на 1 января 2020 года маточное стадо составляло 12 тыс. голов. К 2023 году компания рассчитывает увеличить общее поголовье овец до 50 тыс. Инвестиции в этот проект, а также в создание собственной переработки мяса оценивались на тот момент в 750 млн руб.

В конце 2020 года стало известно о создании в республике агрохолдинга «Ермак», в котором 50% принадлежит Виктору Ермакову, еще 50% у АО «УК «ХБ», владельцем которой, по данным Росреестра, является Оксана Михайлова.

Подробнее о комплексе по производству баранины в Хакасии — в материале “Ъ-Сибирь” «"Сибирская ферма" задумалась овечном».

Оксана Павлова