Подробно

«Дом на площади»: место имеет значение СК «ВЫБОР» анонсировала старт продаж квартир в престижном доме











«Дом на площади» можно смело назвать одной из визитных карточек Воронежа. Без него невозможно представить центр города. Никакое другое строение так гармонично не впишется в архитектурное окружение. Роскошное здание в неоклассическом стиле имеет богатую историю и, безусловно, вызывает восхищение! Изысканный восьмиэтажный дом с просторными видовыми квартирами свободной планировки, потрясающими квартирами с террасами и собственным подземным паркингом в первую очередь заинтересует бизнес-аудиторию. Ведь он расположен в самом центре активной городской жизни, что важно для деловых людей, стремящихся к абсолютному комфорту.



«Дом на площади»: современная адаптация архитектурного наследия знаменитого воронежского архитектора Н.В. Троицкого

Дом на площади Ленина – объект почти с вековой историей: первый его проект был реализован в 1930-х годах по проекту Мясниковой в стиле конструктивизм. Изначально в доме было 52 квартиры, в числе которых 2 квартиры-коммуны, по 10 комнат каждая. На первом этаже размещались универмаг, ясли, прачечная и газоубежище. Во время Великой Отечественной войны дом был разрушен, а в 1951 г. восстановлен по проекту архитекторов Николая Троицкого и Риммы Березиной. При восстановлении на фасаде появились новые декоративные элементы, в частности, колонны и лепнина.

Дом в середине XX века

Время сделало свое дело: в 90-е годы красивое здание потеряло привлекательный облик и было признано непригодным для жизни. Материалы пришли в негодность, коммуникации вышли из строя, на стенах образовались трещины, а в подвале постоянно скапливалась грунтовая вода. В конце концов в 2000-е годы аварийному дому вынесли вердикт – сносить, а жильцов расселить. Почти 20 лет здание разрушалось на глазах у горожан, т.к. застройщик, который должен был осуществить новый проект, обанкротился. Пугающий фасад закрыли огромным баннером, территорию оградили, и, казалось, что таким образом все забыли о существовании некогда прекрасного дома.

В 2018 году компания «ВЫБОР» приступила к реализации проекта нового здания, который был разработан на основе чертежей и архивных фотографий старого дома на площади Ленина. Новое здание возводится по технологии монолитного домостроения и оснащается современной системой утепления и шумоизоляции.

Главной архитектурной особенностью нового дома станет идентичность с его предшественником. Застройщик воссоздаст ключевые элементы фасада и цветовое решение – таким образом архитектурная концепция подчеркнет исторический облик здания. Внешне оно будет выглядеть объемнее за счет выступающих эркеров, балконов и декоративных элементов (лепнина, карнизы, декоративные розетки, балюстрады, фронтоны, сандрики и т.д.). Для отделки фасадов здания применяется комбинация из облицовочного натурального камня и декоративной штукатурки. Художественная подсветка дома в вечернее время подчеркнет его уникальность и неповторимый облик. Проект нового дома – пример гармоничного сочетания исторического облика с современным внутренним содержанием. Пожалуй, он станет одним из самых престижных домов в Воронеже.

Эксклюзивные квартиры и удобное расположение

Это не просто квадратные метры: квартиры свободной планировки – настоящее творческое пространство, которое можно организовать в соответствии с вашим образом жизни. Выбирайте любой дизайн-проект и создавайте идеальное место для отдыха, куда вы будете с удовольствием возвращаться. Все квартиры видовые – окна выходят на город, открывая взгляду потрясающие панорамы мегаполиса, а также на благоустроенный камерный двор. Для ценителей большого жилого пространства предусмотрены двухуровневые квартиры, а также квартиры с террасами, открывающие вид на площадь Ленина. Дизайнерская отделка мест общего пользования подчеркивает статус вашего дома и формирует атмосферу роскоши.

Для удобства жителей на территории дома есть собственный подземный паркинг, а также гостевая парковка. Большое внимание уделяется безопасности – для этого предусмотрены такие опции, как: видеодомофон, системы видеонаблюдения и контроля доступа, а также консьерж-сервис.

«Дом на площади» отличает великолепное расположение. Центр города – стоит ли говорить о том, что все, что вам нужно, рядом с домом?

Всего несколько минут приятной прогулки или поездки на авто, и вы на месте. Центр – сосредоточение объектов различного назначения, это точка притяжения большого числа жителей и гостей города. Безусловно, живя здесь, вы обладаете очень важными преимуществами – удобством передвижения и богатым выбором возможностей для работы и отдыха.

Купить квартиру в «Доме на площади» – значит выгодно вложить инвестиции, ведь, как мы уже сказали – место имеет значение, а исторический центр города всегда представляет ценность.

Узнайте подробнее о проекте на официальном сайте строительной компании «ВЫБОР», а также по телефону горячей линии 8 800 100 4 999 (бесплатно по России).

Застройщик: ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР». Долевое строительство в рамках 214-ФЗ от 30.12.2004. НП СРО Строителей Воронежской области: N 0014.0620103662047623-С-156 от 23.10.2012, бессрочно. ОГРН 1023601546143. С проектными декларациями можно ознакомиться в офисах продаж ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР» и на сайтах: www.vyborstroi.ru и https://наш.дом.рф.