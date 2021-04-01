Башкирские энергетики ведут ремонтные работы в подстанционном комплексе ООО «БСК»

Шунтирующий реактор 500 кВ, фаза В (второй справа) на ПС 500 кВ «Буйская»

Башкирская сетевая компания (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») ведет работы по среднему ремонту на подстанциях. Так, на ПС 220 кВ «НПЗ», расположенной в северной части столицы Башкирии, в последнюю декаду марта была завершена замена двух дефектных железобетонных стоек порталов 220 кВ. В октябре текущего года предстоит заменить еще две дефектные стойки на другом портале 220 кВ.



В феврале на подстанции 500 кВ «Буйская», находящейся на северо-западе региона, был проведен средний ремонт шунтирующего реактора 500 кВ, фаза В. В марте–апреле аналогичная работа, связанная со средним ремонтом шунтирующего реактора 500 кВ, фаза А, проводится на ПС 500 кВ «Уфимская» в Иглинском районе республики. Также на подстанции в планах провести средний ремонт автотрансформатора АТ-2 на резервной фазе.

В ближайших планах энергетиков — уже в апреле приступить к реконструкции подстанции 220 кВ «Аксаково», расположенной в юго-западном секторе региона. Там предстоит заменить 9 комплектов разъединителей 110 кВ.

Все эти работы направлены на то, чтобы поднять надежность электроснабжения потребителей РБ и транзитных перетоков электроэнергии между центром страны и Уралом.