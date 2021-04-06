Торговому дому сокращают состоятельность

Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению заявление ООО НПП «Газэнергохим» о банкротстве саратовского ООО Торговый дом «Сапкон-Нефтемаш». Компания, которая занимается поставками продукции специализирующегося на производстве нефтяного и газового оборудования АО «Нефтемаш-Сапкон», задолжала контр­агенту почти 10 млн руб. Само АО «Нефтемаш-Сапкон» находится под наблюдением по заявлению «Сбербанка» с июля прошлого года. В торговом доме утверждают, что смогут выплатить долг, если будет соответствующее решение суда, и банкротство компании не грозит.

Арбитражный суд Саратовской области принял заявление саратовского ООО НПП «Газэнергохим» о банкротстве ООО Торговый дом «Нефтемаш-Сапкон». Заявление кредитора поступило в суд 31 марта, согласно указанным в картотеке арбитражных дел сведениям, ТД задолжал контрагенту 9,85 млн руб.

В чем заключается долг ТД «Сапкон-Нефтемаш» перед «Газэнергохимом», в материалах не указано, однако, скорее всего, речь идет о взыскании долга по договору от января 2019 года. ООО НПП «Газэнергохим», которое занимается производством металлических цистерн, поставило ТД «Сапкон-Нефтемаш» оборудование на 9,85 млн руб., которое торговый дом, согласно материала суда, не оплатил. В декабре прошлого года суд первой инстанции полностью удовлетворил иск «Газ­энергохима» к контрагенту, а также взыскал с ТД «Нефтемаш-Сапкон» 12,57 млн руб. неустойки. В феврале этого года апелляционная инстанция оставила в силе решение первой. Сейчас материалы находятся в кассации.

Генеральным директором и единственным учредителем ООО НПП «Газэнергохим является Владимир Суханов. В компании вчера не отвечали на звонки.

• АО «Нефтемаш-Сапкон» — одно из старейших предприятий Саратовской области, которое было основано еще в 1926 году. Компания специализируется на проектировании, производстве и поставке технологического оборудования предприятиям топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и металлургии. По данным «СПАРК Интерфакс», самой крупной долей в АО владеет гендиректор компании Светлана Шимчук (16,9%), председатель совета директоров Александр Шимчук (2,3%). Выручка АО за 2019 год составила 239,1 млн руб., убыток предприятия — 40,1 млн руб. Сведений за 2020 год пока нет.

• В ООО ТД «Сапкон-Нефтемаш» долей 51% владеет бывший исполнительный директор АО «Саратовское акционерное производственно-коммерческое общество „Нефтемаш“» («Нефтемаш-Сапкон») Олег Сертаков, еще 49% принадлежат АО «Нефтемаш-Сапкон». Компания занимается поставками для АО «Нефтемаш-Сапкон».

В отношении самого АО «Нефтемаш-Сапкон» в июне 2020 года была введена первая стадия процедуры банкротства — наблюдение по заявлению ПАО «Сбербанк». Компания задолжала кредитной организации 25,01 млн руб. В марте этого года НПП «Газэнергохим» попыталось войти в состав кредиторов АО с долгом 256,66 млн руб., пока рассмотрение заявления отложено, «Газ­энергохиму» суд дал время на предоставление доказательств наличия долга.

Сейчас ГСУ Следственного комитета расследует уголовное дело по факту попытки хищения акций АО «Нефтемаш-Сапкон» путем мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело инициировано Светланой Шимчук, она сообщила силовикам, что у нее пытались похитить 16% акций предприятия путем заключения договора их купли-продажи с совладельцем ООО ТД «Сапкон-Нефтемаш» Олегом Сертаковым, который на тот момент являлся управляющим директором АО.Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, акции пытались похитить «под предлогом благополучной работы АО, выплаты в установленные сроки зарплаты работникам предприятия и его дальнейшего развития».

Сам господин Сертаков утверждает, что устная договоренность о том, что он получит 25,5% акций АО, была достигнута еще в 2010 году с тогдашним владельцем «Нефтемаш-Сапкон» Федором Шимчуком, который якобы просил его остаться руководить предприятием после гибели в аварии своего сына Виктора, предложив пакет акций за согласие. Однако Шимчук-старший скончался в 2017 году, якобы не успев оформить сделку. Дело пока находится на стадии предварительного расследования.

Олег Сертаков сказал „Ъ“, что риска банкротства ТД «Сапкон-­Нефте­маш» пока нет. По его словам, поскольку торговый дом не признает наличие долга перед НПП «Газэнергохим» и дело рассматривается в кассации, на взыскание долга наложены обеспечительные меры (24 марта Арбитражный суд Приволжского округа вынес определении о приостановлении исполнения судебного акта. — „Ъ“). «До решения суда эта сумма не может быть списана и о банкротстве тоже речи нет. Эта большая сумма для торгового дома, но выплатить, если будет соответствующее решение, мы ее можем»,— отметил господин Сертаков. По его словам, на первом заседании суд должен приостановить дело до вынесения решения по иску о долге.

Сергей Петунин