Трое свидетелей по делу Ефремова предстанут перед судом за дачу ложных показаний

МВД направило в суд уголовные дела против троих свидетелей по делу актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП с одним погибшим. Свидетелей с его стороны обвиняют в даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ). На суде они утверждали, что Ефремов в момент аварии был на пассажирском сиденье, а за рулем внедорожника был другой человек. По результатам экспертизы на подушке безопасности руля обнаружили биологические следы актера.

«Всем фигурантам предъявлены обвинения… избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Бывший адвокат актера Эльман Пашаев заявил «РИА Новости», что обвиняемые не признают вину. «Их позиция такова: в ходе допросов в качестве свидетелей они говорили правду. Делом занимаются мои коллеги, в суде они будут говорить об этом подробно»,— сказал он, не приведя других подробностей.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года: он на скорости выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет.

Подробнее о показаниях свидетелей читайте в материале “Ъ” «Михаилу Ефремову предложена роль заключенного».