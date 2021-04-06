Бывший владелец «Экс Авто» не смог добиться освобождения от долгов

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу бывшего владельца холдинга «Экс Авто» Алексея Ярушина на определение арбитражного суда Пермского края. Первая инстанция завершила процедуру реализации имущества должника, но решила не применять в отношении него правило об освобождении от исполнения обязательств. Господин Ярушин, обратившись с апелляцией, потребовал изменить определение в данной части и освободить его от обязательств.

В жалобе Алексей Ярушин указал, что он привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Нэкст Авто» за неудовлетворение требований кредиторов, эти же кредиторы включены в реестр требований кредиторов апеллянта, и в случае не освобождения его от обязательств в деле о банкротстве, кредиторы получат неосновательное обогащение, а сам он понесет двойную ответственность за одно нарушение обязательств.

Апелляционная инстанция сочла этот довод несостоятельным. Также суд отметил, что основанием для неосвобождения заявителя от обязательств явилось его недобросовестное поведение, направленное на уклонение от их исполнения (сделки по отчуждению имущества непосредственно после возникновения финансовых трудностей у возглавляемого им ООО «Экс Авто», непредставление управляющему информации о местонахождении имущества. — “Ъ-Прикамье”). По мнению апелляции, краевой арбитражный суд принял обоснованное решение. В итоге оно было оставлено без изменений, а жалоба Алексея Ярушина — без удовлетворения.

Напомним, «Экс Авто» был признан банкротом в 2015 году. Сумма долгов компании превышает 1,5 млрд руб. До кризиса автохолдинг был крупнейшим в Перми дилером, в его портфеле насчитывалось 12 брендов. Позже в процедуру личного банкротства вступили Алексей Ярушин и его сын Иван.