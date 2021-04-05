«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть идеи для инвесторов на финансовом рынке? Куда можно вложить миллион и более рублей? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.



Олег Богданов: Я хочу предложить достаточно сложную с точки зрения понимания инвесторов тему. Она развивалась еще в 90-е годы, когда существовал фонд Long-Term Capital Management — их основная идея была связана со спредами, которые с точки зрения эффективного рынка должны сужаться. То есть, если в одном секторе есть эффективные и переоцененные компании, а в другом секторе — неэффективные, то эффективную нужно шортить, а недооцененную покупать. В рамках этого я предлагаю рассмотреть Tesla и General Motors. Первая сегодня выросла в моменте на 7% после того, как сообщила о том, что поставки автомобилей в первом квартале составили 184 тыс. штуки. Для сравнения: General Motors в среднем поставляет 1,8 млн автомобилей за квартал, то есть от 1,5 до 1,8 млн — в десять раз больше, а стоит в пять раз дешевле. Капитализация у Tesla — $680 млрд, у General Motors — $80 млрд. Соотношение цены акции к доходности у первой — 895, у второй — 12. Выручка в прошлом году у Tesla составила $31 млрд, у General Motors — $122 млрд. Поэтому идея очень простая: шортить в компанию Tesla и покупать компанию General Motors.

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