Экспортная доля Кубани подросла Объем услуг, поставленных организациями края за рубеж в III квартале 2020 года, составил более двух миллиардов долларов— об этом зашла речь на совещании под председательством вице-губернатора Александра Руппеля

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Заместитель губернатора сообщил, что доля региона в общем объеме экспорта услуг в стране выросла на 1,1% по сравнению с 2019 годом и составила 5,9%. «Нам нужно наращивать обороты, учитывая уникальное расположение Краснодарского края, развитую транспортную инфраструктуру и диверсифицированный портфель предложений, который сегодня есть у кубанских предприятий»,— отметил Александр Руппель.

На совещании обсудили внедрение в крае регионального экспортного стандарта, который включает в себя пятнадцать различных инструментов, направленных на развитие или поддержку экспорта и предприятий региона. Один из них — подготовка экспортного профиля в разрезе отраслей.

Вице-губернатор Кубани поставил руководителям органов исполнительной власти задачу собрать данные по направлениям, которые имеют потенциал для экспорта товаров и услуг. «Для оптимизации процессов и устранения проблем по каждому направлению необходимо сформировать пул барьеров, с которыми сталкиваются экспортеры»,— заявил Александр Руппель.

С 17-го на 7-е место в России поднялся Краснодарский край по объемам несырьевого экспорта за пять лет.

По его словам, в регионе постоянно совершенствуются меры поддержки экспортеров, а помощь в продвижении продукции оказывалась даже в период пандемии. Одна из мер поддержки — это комплексное обучение специалистов предприятий. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева в прошлом году в крае успешно прошел акселератор «Экспортный форсаж». Программу запустили в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сотрудники одиннадцати компаний прошли обучение и заключили пять контрактов на общую сумму более 500 млн рублей. В этом году подготовка специалистов будет осуществляться в два потока, один из которых уже запущен.

Как сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития МСП, курирующем экспортное направление, в марте этого года регион совместно с маркетплейсом eBay и сервисным партнером Zonesmart запускают программу по развитию розничных экспортных продаж для малого и среднего бизнеса региона. По словам руководителя ведомства Василия Воробьева, новый проект поможет предпринимателям региона комфортно выйти на международную торговую площадку eBay. «На сегодняшний день Краснодарский край занимает третье место в России по количеству продавцов и четвертое— по объему проданных товаров на площадке eBay. В прошлом году кубанские предприниматели реализовали через нее почти 130 тыс. товаров»,— сообщил СМИ Василий Воробьев.

«Цифра» приходит на курорт

Кубанская делегация презентовала на выставке «Интурмаркет-2021» новые сервисы — международный форум проходил с 1 по 3 апреля в Москве

Делегацию нашего региона возглавил вице-губернатор Александр Руппель. «Туристический сезон прошлого года был очень сложным для отрасли, но, как все знают, кризис— это возможность. За год пандемии мы ярко осознали значимость туризма для экономики. Краснодарский край, как и другие регионы страны, открыл для себя новые точки роста в индустрии гостеприимства. Они представлены на нашем стенде, и, я уверен, за время выставки мы сможем многое друг у друга почерпнуть, сделать внутренний туризм в России еще более многогранным, интересным и доступным»,— отметил он на открытии выставки.

Стенд Кубани посетила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которой Александр Руппель провел презентацию проекта «Цифровой туризм» министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. Эта программа учитывает туристские потоки в Краснодарский край, используя современные технологии обработки больших данных.

Разработанный минкурортов программный продукт позволяет формировать данные о прибывающих туристах, в том числе в разрезе основных курортных территорий, проводить декомпозицию данных по самым различным факторам: регионам и странам прибытия туристов, длительности пребывания, возрастной группе, полу и другим социально-демографическим данным. Также программа позволяет подсчитывать экономический эффект, анализировать расходы туристов.

Как сообщили в ведомстве журналистам, данные позволят более качественно готовить программы стратегического планирования, инвестиционные проекты, более эффективно проводить маркетинговые программы, направленные на продвижение туристического продукта Краснодарского края. Также данные могут быть полезны при планировании развития комплекса услуг в смежных с туризмом отраслях экономики: транспорте, общественном питании, спорте и торговле.

Помимо презентации возможностей отрасли, Александр Руппель вместе с врио министра курортов и туризма Краснодарского края Марей Золотухиной провел несколько деловых встреч, включая переговоры с представителями компании «Яндекс».

Как рассказал заместитель главы Кубани, одно из перспективных направлений сотрудничества в сфере туризма— реализация проекта «Умный отель», предполагающего внедрение цифровых сервисов и решений на базе пилотного средства размещения. «В рамках проекта мы планируем апробировать цифровые возможности бесконтактной регистрации, использование в номерах голосовых помощников "Яндекса" в качестве информационных сервисов, а также заказа услуг»,— рассказал он по итогам переговоров.

Кстати

Курорты Краснодарского края ожидают не менее 500 тыс. туристов на майские праздники, об этом сообщил СМИ глава Кубани Вениамин Кондратьева. «Праздники для наших курортов— это период пиковой нагрузки и "генеральная репетиция" перед летним сезоном. В 2021 году в первые дни мая ожидаем около 500 тыс. гостей. У нас в целом растет турпоток зимой, а также в весенне-осенний период— сейчас на эти месяцы приходится 40% общего числа отдыхающих. Из исключительно морского курорта Кубань трансформировалась во всесезонный туристический центр»,— сказал губернатор. По его словам, из двухсот санаториев в крае сто сорок работают круглогодично. Летом они загружены практически полностью, весной и осенью— минимум на 70%.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края