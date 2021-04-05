Доля кредитов по картам с просрочкой на Кубани выросла на 0,4%

В Краснодарском крае по итогам второго месяца этого года доля кредитов по кредитным картам с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% и составила 8,5% (год назад был 8,1%). В целом по России этот показатель, по данным НБКИ, составляет 8,1%.

В России в феврале 2021 по сравнению с пиковыми значениями октября 2020 года (8,9%) доля просроченных «карточных» кредитов в феврале 2021 года сократилась на 0,8 п. п. При этом основное снижение данного показателя пришлось на 4 квартал 2020 года, а в начале текущего года ситуация стабилизировалась.

Наиболее существенный рост доли был отмечен в Московской области (+0,7 п. п.), Санкт-Петербурге (+0,6 п. п.) и в Ставропольском крае (+0,6 п. п.).

Дмитрий Михеенко