В Краснодаре состоялось торжественное открытие Центра восстановительной медицины Клиника Екатерининская 5 апреля открыла двери четырехэтажного Центра восстановительной медицины на улице им. Кондратенко Н.И.

Комплексная диагностика и восстановление в одном Центре

В торжественном мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Алексей Ермаков и мэр города Евгений Первышов.

«Клиника Екатерининская уже вышла за пределы муниципального уровня и стала крупнейшей клиникой в Южном федеральном округе с квалифицированным персоналом и безупречной репутацией. Наряду с государственным здравоохранением частная медицина в последние годы активно развивается. Это дает стимул для социально-экономического развития Краснодара, способствует стабильному росту города как региональной столицы»,— сказал Евгений Первышов.

Новый медицинский центр представили учредители Клиники Екатерининская Виталий Волков и Алексей Прокопенко.

«Мы всегда стремимся соответствовать современным требованиям медицины. Ввиду непростой эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, нами было принято решение создать полноценный реабилитационный центр, который был нашей стратегической мечтой. В его стенах мы можем дарить людям возможность восстанавливать здоровье после широкого спектра заболеваний», - сказал Виталий Волков.

Реабилитация с комфортом

В Центре реабилитации полного цикла созданы все условия для комплексного восстановления после инсульта и инфаркта, заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и других систем организма по индивидуально разработанной программе. Состав лечебно-восстановительной программы зависит от перенесенного заболевания и состояния здоровья пациента.

В его стенах располагается дневной стационар с комфортными одноместными и двухместными палатами, тренажерный зал, кабинеты функциональной диагностики, аппаратной физиотерапии и массажа.

Благодаря Центру восстановительной медицины Клиники Екатерининская у жителей и гостей краевой столицы есть возможность пройти лечебно-оздоровительный курс в атмосфере санаторного курорта, не выезжая за пределы города. Открытие этого медучреждения является новым шагом на пути развития восстановительной медицины в Краснодаре.

ООО «Клиника Екатерининская» является крупнейшей сетью частных медицинских центров в ЮФО, включающей в себя 6 клиник в г. Краснодаре и один лечебно-диагностический центр в г. Сочи. Клиника Екатерининская уже на протяжении 15 лет оказывает медицинские услуги населению и помогает людям улучшать качество своей жизни.