Передано в суд уголовное дело юриста Воронежского завода растительных масел

В Центральный районный суд Воронежа поступило уголовное дело юриста ООО «Воронежский завод растительных масел» Руслана Давлетшина, сына умершего во время расследования директора предприятия Альберта Давлетшина. Это следует из документов суда. Руслану Давлетшину вменяют пособничество в мошенническом хищении средств предприятия (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничество в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Руководитель предприятия Альберт Давлетшин и его сын Руслан были задержаны 27 мая 2020 года. Им вменяли уклонение от уплаты НДС (около 60 млн руб.) за счет занижения налогооблагаемой базы завода в Верхнехавском районе, а также мошенничество с якобы неправомерным возвратом около 40 млн руб. НДС из казны. По версии СКР, руководители завода манипулировали с контрактами на поставку предприятию подсолнечника, которые заключались с якобы аффилированными господам Давлетшиным фирмами. Родственники вину Давлетшиных не признавали, полагая, что все претензии выстроены на обличающих показаниях одного из партнеров, данных, по их версии, под давлением следствия.

Подозреваемые находились в СИЗО. В середине ноября Альберт Давлетшин попал в ведомственную больницу ФСИН: он начал испытывать трудности с дыханием, не мог самостоятельно ходить. Защита господина Давлетшина-старшего неоднократно добивалась изменения меры пресечения из-за его состояния здоровья, в частности, направила обращение бизнес-омбудсмену Борису Титову, в котором говорилось о невозможности нахождения топ-менеджера в изоляторе. В начале декабря Альберт Давлетшин скончался.

Подробнее об уголовном деле читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин