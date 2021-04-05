Google выиграла у Oracle многолетний судебный спор об авторских правах

Сегодня, 5 апреля, Верховный суд США постановил, что корпорация Google не нарушала авторских прав другой американской компании — Oracle. Это решение (.pdf) завершает многолетнюю тяжбу между Google и Oracle по этому поводу.

Напомним, Oracle подала иск в суд еще в 2010 году: компания обвинила Google в том, что та нарушила ее авторские права, использовав в операционной системе Android язык программирования Java. Иск был подан вскоре после покупки Oracle разработчика Java — компании Sun Microsystems. В иске Oracle утверждала, что бесплатное распространение ОС Android нарушало авторское право Oracle на часть программного обеспечения Java, что снижало ее выручку. По мнению Oracle, Google в Android копировала более 11 тыс. строк кода Java API (программные интерфейсы приложения). Oracle требовала от Google компенсации в размере $9 млрд.

За почти 11 лет, которые длилась тяжба, по нему было принято несколько судебных решений то в пользу Google, то в пользу Oracle. Теперь Верховный суд отменил решение суда более низкой инстанции в пользу Oracle, заявив, что копирование Google некоторых кодов Java API было добросовестным использованием. В Oracle после вынесения такого решения заявили, что, по их мнению, «Google украла Java и в течение десятилетия вела судебную тяжбу так, как это может сделать только монополист».

Яна Рождественская