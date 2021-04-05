Трамваи в Краснодаре снова будут ходить по улице Московской

Со вторника, 6 апреля, в столице Кубани в районе улиц Московской и Солнечной возобновляется прежняя схема движения трамваев. Маршруты № 5, 8, 15, 21и 22 на улицах Московской и Солнечной будут ходить так же, как до начала переустройства трамвайного полотна. Временный маршрут № 0 прекратит работу, сообщили в мэрии.

«Планировали возобновить движение с 8 апреля, однако работы выполнили быстрее. Мы завершили первый этап в строительстве новой трамвайной ветки — по сути подготовительный, но очень важный», — написал глава Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 24 февраля 2021 года в Краснодаре возобновилось движение на пресечении улиц Московской и Солнечной, где ведется строительство новой трамвайной линии.

Дмитрий Михеенко