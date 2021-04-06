Пермский политех получил статус автономного учреждения

Пермский политех (ПНИПУ) сменил юридический статус. Как сообщили в пресс-службе вуза, согласно приказу Минобрнауки РФ от 2 апреля, университет является не бюджетным, а автономным учебным заведением. Теперь полное название вуза будет звучать так: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет».

ПНИПУ останется государственным учреждением. При этом в университете будет действовать новый устав, а в дополнении к ученому совету появится наблюдательный. Кроме того, с получением нового статуса образовательное учреждение обрело финансово-хозяйственную самостоятельность.

В ближайшее время в университете пройдет процедура регистрации нового устава, за которой последует смена официальных бланков, печатей, лицевых счетов и др. Изменения касаются также филиалов вуза в Березниках, Чайковском и Лысьве. Состав наблюдательного совета обсуждается и будет утвержден позднее.

Напомним, 1 февраля из бюджетного в автономный был реорганизован Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ).