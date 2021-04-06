Взрывник не донес бомбу до полиции

В Кисловодске сотрудники УФСБ по подозрению в подготовке теракта задержали четверых предполагаемых сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ. По данным ведомства, один из задержанных намеревался взорвать полицейский участок, куда должен был ходить отмечаться как ранее судимый. По информации источника “Ъ”, все задержанные успели вступить в конфликт и с местной мусульманской общиной.



Согласно информации ЦОС ФСБ России, оперативники УФСБ совместно с коллегами из МВД и Следственного комитета задержали сегодня в Кисловодске 24-летнего мужчину, который готовился «к нападению на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций». В распространенном ЦОС видео молодой человек рассказывает, что смотрел по интернету лекции об ИГ, которые призывали к джихаду. В Telegram-каналах он нашел уроки по созданию самодельного взрывного устройства (СВУ), затем «купил материалы и сделал» гранаты.

При обыске кроме документов и кредитных карт оперативники обнаружили компоненты для изготовления СВУ, в частности пачки с аммиачной селитрой, ацетон и болты, которые используются в СВУ как поражающие элементы. Как уточнили в ЦОС, также была обнаружена экстремистская литература, а в используемых средствах связи — инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Девушка на видео также рассказывает следователю, что задержанный молодой человек и ей давал прослушать лекции, в которых шла речь о ведении джихада и о том, что «нужно бороться с кяфирами». Кроме того, она знала, что он покупает материалы для самодельных бомб, чтобы 5 апреля совершить самоподрыв в полицейском отделе, куда должен был ходить отмечаться. По словам девушки, он намеревался стать шахидом.

По информации УФСБ, подозреваемый в подготовке к теракту действительно должен был регулярно приходить в полицию, так как ранее был осужден по «общеуголовной статье». Ведомство также сообщило, что задержаны еще трое жителей Кисловодска. Их имена не разглашаются в интересах следствия, ведется проверка их связей.

Источник “Ъ” в исламской общине Кисловодска рассказал, что все задержанные хорошо им известны. Это группа молодых людей от 20 до 33 лет без определенных занятий.

«Таких в общей сложности человек 10-15, большей частью неактивных болтунов. Причем, если надо на строительстве мечети “КамАЗ” разгрузить, то они в стороне, но поспорить о правилах в исламе, притом что арабского не знают, это довольно часто было», — рассказал “Ъ” источник.

Он также отметил, что из-за постоянных конфликтов эта группа была буквально изгнана из общины. «Они где-то группировались, но на серьезные преступления большинство из них вряд ли бы пошли», — отметил источник. По его информации, задержанный действительно имеет судимость, а ислам принял в местах лишения свободы.

Кроме предполагаемого смертника силовиками были задержаны также три человека «из числа граждан России, причастные к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике, сформировавшие ячейку сторонников запрещенной на территории России МТО “Исламское государство” для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края». Их личности в интересах следствия не разглашаются.

Напомним, в октябре 2020 года в Ставрополе в ходе спецоперации УФСБ был задержан 23-летний местный житель. По данным спецслужб, молодой человек планировал устроить подрыв зданий суда и прокуратуры. По сведениям силовиков, приехав в краевой центр, он снял квартиру и стал готовиться к теракту: установил наблюдение за зданиями суда и прокуратуры, проводил съемку телефоном.

В декабре 2020 года в соседнем с Кисловодском Малокарачаевском районе КЧР смертник привел в действие СВУ. Он прорвался через оцепление у здания районного УФСБ, где шли оперативные мероприятия по обследованию места взрыва бомбы, заложенной неизвестными еще утром. В результате подрыва террорист погиб, а шестеро сотрудников УФСБ и МВД республики получили осколочные ранения.

Александра Ларинцева, Пятигорск